Klettern Schubert holt im Vorstieg sein fünftes WM-Gold

Schubert kletterte zu seinem fünften WM-Gold Foto: APA/EXPA/ERICH SPIESS

J akob Schubert ist zum fünften Mal Weltmeister und damit der erfolgreichste Sportkletterer der Geschichte. Der 32-jährige Tiroler holte sich am Sonntag bei der WM in Bern im Vorstieg Gold ganz knapp vor dem 16-jährigen Japaner Sorato Anraku. Bronze sicherte sich der Deutsche Alexander Megos. "Ich habe alles aus mir rausholen können und war mega zufrieden mit meiner Performance. Ich habe den Moment so richtig genossen", sagte Schubert.

Der Titelverteidiger schaffte 48+ und lag damit hauchdünn vor dem japanischen Supertalent Anraku, der auf 48 kam. "Das war heuer das eine große Ziel, ich habe versucht, mich perfekt darauf vorzubereiten. Das habe ich wieder geschafft, das gut zu timen. Ich fühle mich in mega Topform. Und dann habe ich bei Großevents immer irgendwie das Quäntchen Glück", so Schubert. Unmittelbar nach ihm scheiterte der Tscheche Adam Ondra an der schwierigen Wand ebenso früh wie der Brite Toby Roberts, der Beste im Halbfinale. Für sie blieben nur die Ränge acht und neun. "Es ist extrem schnell gegangen, weil sie beide so weit unten schon einen Fehler gemacht haben. Ich bin ein bisschen überrumpelt worden mit den ganzen Emotionen", erzählte der neue und alte Weltmeister. Schubert ist der zweite Kletterer nach Zhong Qixin mit fünf WM-Titel, der Tiroler hat aber gegenüber dem chinesischen Speed-Spezialisten auch mehrmals Silber und Bronze gewonnen und ist damit der erfolgreichste Kletterer bei Weltmeisterschaften. "Darauf bin ich extrem stolz, dass ich in die Geschichtsbücher eingehe. Ich weiß, wie hart man dafür arbeiten muss. Ich versuche, immer noch mehr Medaillen anzusammeln. Ich werde noch weiterhin Gas geben und versuchen, den Rekord auszubauen." Der 32-Jährige hält bei einzigartigen viermal WM-Gold im Vorstieg (2012, 2018, 2021, 2023) und einmal Gold in der Kombination (2018). Dazu kommen viermal Silber und einmal Bronze. Komplettiert wird die Sammlung mit Olympia-Bronze 2021 in Tokio sowie u.a. EM-Gold in der Kombination 2022. Schubert hat nun zehn WM-Medaillen und insgesamt 16 Podestplätze bei Großereignissen. Bei den Frauen verpasste Jessica Pilz ihre vierte WM-Medaille. Die Vorstieg-Weltmeisterin von 2018 in Innsbruck musste sich mit Rang sechs begnügen. Gold holte sich Ai Mori vor Janja Garnbret, die das Bouldern gewonnen hatte. Die 19-jährige Japanerin und der slowenische Star schafften jeweils das Top, Mori aber mit der klar schnelleren Zeit.