Schütze Schmirl holt in Polen zweites Bronze

Der Schütze, der schon Teil des "bronzenen" Teams 10-m-Luftgewehr war, holte mit Bronze im KK-Dreistellungsmatch seine zweite Medaille. Schmirl musste sich nur dem Ungarn Zalan Tibor Pekler, der im Match um Gold den Tschechen Jiri Privratsky bezwang, beugen. Auf das Duell um Gold fehlten dem Österreicher nur 0,2 Ringe.

"Ich habe gewusst, dass ich gut drauf bin, aber die Form muss man im Wettkampf auch auf den Punkt bringen. Das ist mir in der Qualifikation in allen drei Stellungen sehr gut gelungen", freute sich der 32-jährige Schmirl, der die Qualifikation sogar gewonnen hatte. Also ging der Medaillenkandidat plötzlich als Top-Favorit in die Entscheidung, für den ganz großen Coup aber etwas zu verhalten. "Der Start war leider durchschnittlich, aber ich bin dann immer besser reingekommen und habe mir die Medaille erkämpft", war Schmirl nach einer spektakulären Aufholjagd zufrieden.

Das ÖOC-Team damit bisher bei den Titelkämpfen acht Medaillen geholt und hält bei vier Mal Gold, ein Mal Silber und drei Mal Bronze.