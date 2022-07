Schulpolitik Teuerung: VP-Mattle kritisiert Schulstartpaket des Bundes

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Mattle kritisiert den Bund in Sachen Schulstartpaket. Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

T irols ÖVP-Obmann und Landtagswahl-Spitzenkandidat Anton Mattle übt in Sachen Schulstartpaket Kritik an der türkis-grünen Bundesregierung - und besonders an Grünen-Sozialminister Johannes Rauch. Dass der Sozialminister nach heftiger Kritik jetzt doch nachgebessert habe, sei "zwar schön", aber für den heurigen Schulstart "viel zu spät". "Der Bund handelt hier zu zögerlich", erklärte Mattle gegenüber der APA.