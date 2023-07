Schulterverletzung Cavendish bei Tour nach Sturz ausgeschieden

Tour für Cavendish zu Ende

D er am Vortag nur knapp am Rekordsieg der Tour de France vorbeigesprintete Mark Cavendish ist am Samstag nach einem Sturz ausgeschieden. Der britische Ex-Weltmeister kam rund 60 km vor dem Ziel des achten Teilstücks zu Fall und musste die Frankreich-Radrundfahrt mit einer Schulterverletzung vorzeitig beenden.

Der 38-jährige Astana-Profi hatte am Freitag im Sprint hinter Jasper Philipsen Platz zwei belegt. Damit hält er wie die belgische Legende Eddy Merckx weiterhin bei 34 Tour-Etappensiegen.