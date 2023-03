Golf Schwab bei Players Championship mit 72er-Runde

Sepp Straka musste lange zittern Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

G olfprofi Matthias Schwab hat sich beim prestigeträchtigen The Players Championship in Ponte Vedra Beach/Florida am Samstag nicht steigern können. Nach 75 Schlägen zum Auftakt und 70 am Freitag folgte für den Steirer eine 72er-Runde, nach der er im Klassement mit einem Schlag über Par an 63. Stelle lag. Noch schlechter lief es für Sepp Straka, der wie am ersten Tag 74 Schläge benötigte und gesamt vor dem Schlusstag als 73. noch drei mehr als sein Landsmann auf dem Konto hat.