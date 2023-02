Golf Schwab bei starker Woods-Runde dessen Flight-Partner

Schwab hatte dank Woods ziemlich viele Zuschauer mit auf der Runde Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

M atthias Schwab hat eine starke Runde von Tiger Woods am Samstag hautnah miterlebt. Der Steirer spielte auf der dritten Runde des PGA-Turniers in Pacific Palisades in einem Flight mit dem Golf-Superstar - und gestand, danach "ein bisschen nervös" gewesen zu sein. Woods verbesserte sich mit einer 67er-Runde, der drittbesten des Tages, auf den 26. Zwischenrang. Schwab liegt zwei Schläge hinter seinem Landsmann Sepp Straka (33.) vor dem Schlusstag auf Position 55.