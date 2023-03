Golf Schwab und Straka bangen um Cut bei Players Championship

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Matthias Schwab zeigte sich am Freitag verbessert Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

M atthias Schwab und vor allem Sepp Straka müssen beim prestigeträchtigen 25-Mio.-Dollar-Golfturnier The Players Championship in Ponte Vedra Beach/Florida um den Cut bangen. Schwab gelang am Freitag im TPC Sawgrass eine gute 70er-Runde. Damit verbesserte er sich auf 1 über Par bzw. um gut 50 Ränge und ist um Platz 60 herum klassiert ist. Das könnte für den Sprung ins Wochenende reichen. Straka spielte eine 72 und liegt mit 2 über Par einen Schlag hinter seinem Landsmann.