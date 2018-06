Mit ihrem im Bezirk Mödling gestohlenen, weißen VW-Bus rissen drei Diebe in der Nacht auf Donnerstag einen Bankomat in Schwadorf (Bezirk Bruck) aus der Verankerung – die Polizei sucht nun die Diebe und bittet um Hinweise!

Die drei Unbekannten hatten ihr "Diebes-Fahrzeug", einen weißen VW-Bus, in Münchendorf (Bezirk Mödling) gestohlen und waren damit nach Schwadorf gefahren. Gegen 1.55 Uhr krachten sie mit dem Bus in die Glasfront eines Geldinstitutes und stießen dabei den im Foyer aufgestellten Bankomat aus der Verankerung.

In der Folge verlud das Trio den Geldausgabeautomaten in ihr Fahrzeug und flüchtete in Richtung Himberg. Die Höhe der Beute bzw. des Gesamtschadens ist zurzeit unbekannt.

Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung verlief negativ, die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt NÖ übernommen.

Sachdienliche Hinweise werden an das Landeskriminalamt Niederösterreich unter der Telefonnummer 059133-30-3333 erbeten!