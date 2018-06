WM-Starter kickte im Tonn-Stadion.

Rund 700 Fans konnte gestern Mittwoch im Rannersdorfer Rudolf-Tonn-Stadion Länderspielatmosphäre genießen. Im letzten Test vor der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland (Start am 14. Juni, Anm.) stellte sich WM-Starter Nigeria der Auswahl von Tschechien, die allerdings nicht in Russland dabei sein wird. Mit dabei waren auch die nigerianischen Stars wie Victor Moses von Chelsea London oder dessen ehemaliger Chelsea-Teamkollege John Obi Mikel (spielt heute in China bei Tianjin Teda).

Stadtgemeinde Schwechat

Organisiert wurde das Match von Rathaus-Pressesprecher Dejan Mladenov in enger Zusammenarbeit mit SP-Sportstadtrat Christian Habisohn. „Zwei Top Welt-Teams nach Schwechat zu bringen und das bei freiem Eintritt - darauf kann man schon stolz sein“, hielt Habisohn fest. Der Kontakt zu den Teams entstand über eine Agentur, die einen Spielstätte für das Freundschaftsspiel suchte. Nigeria bereitet sich aktuell im burgenländischen Bad Tatzmannsdorf auf die WM vor.

Schwechat international im Fernsehen

Die Stimmung war überragend, das Match wurde sogar international im Fernsehen übertragen. „Es waren viele nigerianische Fans da, die sich um Selfies und Autogramme der Stars bemühten“, erzählt Mladenov. Veranstalter und die Teams sprachen dem Schwechater Organisatoren jedenfalls ein großes Lob aus und waren auch vom hervorragenden Zustand des Platzes begeistert.

Das Ergebnis war letzten Endes zwar nur eine Randnotiz, dennoch musste der WM-Starter mit einer Niederlage im letzten WM-Test leben. Denn die Tschechen konnte das Spiel mit 1:0 für sich entscheiden. Für Nigeria geht es bei der Weltmeisterschaft am Samstag, 16. Juni gegen Kroatien los. In der Gruppe D treffen sie zudem auf Argentinien und Island.