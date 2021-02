Die solidarische Aktion "Wochenende für Moria" findet in ganz Österreich statt. Innsbrucker AktivistInnen starteten diese Wochenend-Camps in Tirol. Mittlerweile schlugen weitere Protestcamps in Wien, Graz, Linz, Salzburg, St. Pölten und Klagenfurt ihre Zelte auf. Sie alle fordern Europa dazu auf:

Die Lager in Griechenland und Bosnien zu evakuieren

Flüchtlinge in der EU aufzunehmen

Die AktivistInnen plädieren für eine menschliche Asylpolitik

Schwechats Initiatorin Simone Riegler meint: "Die Politik sieht weg - Wir wollen, dass diese wachgerüttelt wird! Am Samstag, 6. Februar, um 18 Uhr, soll jede und jeder eine Kerze mitbringen zum Platz vor die Dreifaltigkeitskirche (beim EKZENT Wienerstraße) und gemeinsam zünden wir die Lichter an."