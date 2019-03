Das Verfahren zieht sich seit vielen Jahren und wurde auch schon vom Verfassungsgerichtshof behandelt. Anrainer hatten zusätzlichen Fluglärm geltend gemacht, vor allem bei Landungen, die über das Wiener Stadtgebiet führen.

Da die dritte Piste aber laut Antrag des Flughafens Wien nicht für solche Landungen vorgesehen ist, gelte die Genehmigung auch nicht für diese Verwendung, heißt es in der Mitteilung des VwGH von Montag.

Flughafen Wien begrüßt VwGH-Entscheidung

Der Flughafen Wien begrüßt die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes zur 3. Piste: „Heute ist ein wichtiger, positiver Tag für den Wirtschafts- und Tourismusstandort Österreich. Ein allzu langes Verfahren hat nun mit einer unanfechtbaren, positiven Entscheidung seinen Abschluss gefunden. Diese Entscheidung sichert die langfristige Wachstumsperspektive und Wettbewerbsfähigkeit nicht nur für den Flughafen Wien, sondern für Österreichs Wirtschaft, Industrie, Tourismus und Arbeitsmarkt“, halten die Vorstände der Flughafen Wien AG, Julian Jäger und Günther Ofner, fest.

Mikl-Leitner: Entscheidung fördert Beschäftigung

Als „guten und wichtigen Tag“ bezeichnete Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes zur 3. Piste am Flughafen Wien-Schwechat. „Diese endgültige Entscheidung fördert zusätzliche Beschäftigung und stärkt den Wirtschaftsstandort im gesamten Bundesgebiet - ganz besonders bei uns in Niederösterreich“, so die Landeshauptfrau.

Um in der Zukunft standortrelevante Projekte im öffentlichen Interesse deutlich zu beschleunigen, gibt es seit kurzem das neue Standortentwicklungsgesetz. „Damit ist sichergestellt, dass es bei wichtigen Projekten nicht mehr zu derart langen Verzögerungen kommen kann, ohne das wichtige Umweltauflagen weiterhin eingehalten werden müssen“, betont Mikl-Leitner.