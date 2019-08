Sichergestellt wurden neben einer geringen Menge Heroin 1,3 Kilogramm Crystal Meth mit einem Straßenverkaufswert von 130.000 Euro. Die Frau und die beiden Männer sollen die Drogen auf dem Luftweg nach Österreich geschmuggelt und dabei im Auftrag eines noch nicht näher bekannten Nigerianers gehandelt haben. Die Suchtmittel waren laut Exekutive in einem illegalen nigerianischen Labor hergestellt worden und wurden anschließend nach Europa verschickt oder von Boten in das jeweilige Zielland transportiert.

Immer wieder sollen die 29-Jährige und ihr um ein Jahr älterer Komplize entsprechende Pakete in Wien und Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) entgegengenommen haben. Als sie am 6. August 1,2 Kilogramm Crystal Meth, das in Gehäusen von Fischschnüren verpackt gewesen war, abholten und die Drogen in Wien-Simmering zwischenlagerten, wurden die beiden festgenommen.

Am 22. August ging dann der 31-Jährige in Wien-Ottakring ins Netz der Ermittler. In seiner Wohnung wurden neben geringen Mengen Crystal Meth und Heroin auch eine Suchtmittelfeinwaage und diverse Verpackungsmaterialien sichergestellt. Alle drei Beschuldigten wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.