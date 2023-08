Fußball Schweden sichert sich mit Sieg über Australien Bronze

Schweden landet zum vierten Mal bei einer WM auf Platz drei Foto: APA (AFP)

S chwedens Fußballfrauen haben sich bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland Bronze gesichert. Im Spiel um Platz drei setzte sich der Favorit am Samstag in Brisbane mit 2:0 (1:0) durch und landete zum vierten Mal bei einer WM auf dem dritten Rang. Neben 1991 war das auch 2011 und zuletzt 2019 der Fall gewesen. Besser war man nur 2003 als Zweiter. Die Tore für die Skandinavierinnen erzielten Fridolina Rolfö (30.) per Foulelfmeter und Kosovare Asslani (62.).

Für Australien des schwedischen Coaches Tony Gustavsson war schon der Halbfinaleinzug der größte Erfolg in der Geschichte gewesen. Vor 49.461 Zuschauern versuchten sich die Matildas, die im Halbfinale England mit 1:3 unterlegen waren, aber vergeblich am Traum von Bronze. Der Weltranglistendritte aus Schweden, im Vergleich zum 1:2 gegen Spanien im Halbfinale personell ebenso unverändert wie Australien, ging in einer unterhaltsamen Partie nach fast einer halben Stunde in Führung. Rolfö verwertete vom "Punkt" souverän, es war das vierte Tor der 29-Jährigen bei dieser Endrunde. Dem Elfmeter war ein Foul von Clare Hunt an Stina Blackstenius vorangegangen, bei der Aktion musste sich der VAR einschalten. Wieder rund eine halbe Stunde Spielzeit später fixierte Kapitänin Asllani nach einem Konter den Endstand. Die Gastgeberinnen zeigten sich in der Offensive meist harmlos und konnten im Finish keine Wende mehr erzwingen. Glücklos blieb auch Topstar und Kapitänin Sam Kerr. Sie musste nach 75 Minuten angeschlagen behandelt werden.