Schweiz besiegt Kanada 3:2, USA bei WM weiter makellos

Schweiz setzte sich im Schlager gegen Kanada durch Foto: APA/sda

D ie Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft ist bei der Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland auf dem Weg zum Gruppensieg. Die Eidgenossen gewannen am Samstag in Riga den Schlager der Gruppe B gegen Kanada mit 3:2 (0:0,2:1,1:1) und damit auch ihr fünftes Spiel. In der Gruppe A ist das US-Team nach einem 3:0 (0:0,0:0,3:0) gegen Dänemark weiter makellos. Die USA und Finnland (Gruppe A) sowie die Schweiz, Kanada und Tschechien (B) stehen bereits im Viertelfinale.