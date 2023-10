Schweiz verhindert Blamage - Xhaka Rekord-Nationalspieler

Dank eines Doppelschlags kurz vor Schluss kamen die Eidgenossen am Sonntag noch zu einem 3:3 gegen Belarus. Xherdan Shaqiri (28.) hatte die Schweiz in St. Gallen zunächst in Führung gebracht, dann drehten Maks Ebong (61.), Denis Poljakow (69.) und Dmitri Antilewski (84.) für den Außenseiter das Spiel.

Manuel Akanji (89.) und Zeki Amdouni (90.) retteten den Gastgebern noch das Remis. Trotz des Rückschlags haben die Schweizer den EM-Startplatz weiter in den eigenen Händen. Granit Xhaka absolvierte gegen Belarus sein 118. Länderspiel und egalisierte damit die Bestmarke des bisherigen Schweizer Rekordspielers Heinz Hermann.