Zwei Tiroler unter Opfern von Flugzeugabsturz .

Zwei der vier beim Absturz eines Kleinflugzeugs in der Schweiz ums Leben gekommenen Personen stammen aus Tirol. Das bestätigte Peter Guschelbauer, Sprecher des Außenministeriums in Wien, auf APA-Anfrage. Die Angehörigen der 46 und 50 Jahre alten Männer wurden von dem Unglück in Kenntnis gesetzt. Bei den weiteren zwei Opfern handelt es sich um Schweizer im Alter von 50 und 66 Jahren.