Messerattacke aus Eifersucht auf Frau in Linz

Werbung

Die Frau wurde in der Nacht notoperiert, der Mann ist geständig und gibt als Motiv Eifersucht an, bestätigte die Polizei einen Bericht der "Krone" (Dienstag-Ausgabe). Der Attacke gegen 19.00 Uhr auf offener Straße war ein heftiger Beziehungsstreit vorangegangen.

Die Frau soll am Dienstag befragt werden. Weil ihre Angaben noch fehlen, hielt sich die Polizei zunächst bedeckt mit Details. Laut "Krone" habe ein zufällig vorbeikommender Rettungswagen die Verletzte bemerkt und die Rettungskette in Gang gesetzt. Die Frau erlitt demnach schwere Schnitt- und Stichverletzungen im Gesichts- und Halsbereich, war aber nicht in Lebensgefahr.