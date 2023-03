Fußball Schwere Ausschreitungen mit Frankfurt-Fans in Neapel

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Eintracht-Fans randalierten in Neapel Foto: APA/dpa

B rennende Autos, verwüstete Cafés, Leuchtraketen gegen Polizisten: Vor dem Champions-League-Spiel von Eintracht Frankfurt bei Napoli ist es in Neapel zu schweren Ausschreitungen gekommen. Wie auf Videos zu sehen war, warfen Hooligans am Mittwochnachmittag Gegenstände wie Tische, Stühle und Feuerwerkskörper in Richtung der Einsatzkräfte. Ein Polizeiauto wurde in Brand gesetzt. Laut Medienberichten attackierten Frankfurter Ultras die Polizisten und Carabinieri.