Ukraine-Krieg Schwere russische Angriffe auf die Ukraine

Seine Landsleute sollen sich gegenseitig helfen Foto: APA/dpa

M it schweren Raketenangriffen hat Russland erneut zahlreiche Ziele in der Ukraine ins Visier genommen. Nach nächtlichen Drohnenangriffen wurden Donnerstagfrüh landesweit vor allem die Energieinfrastruktur mit insgesamt mehr als 120 Raketen attackiert. Das Nachbarland Belarus meldete nach dem Einsatz der ukrainischen Flugabwehr den Fund einer Rakete auf seinem Staatsgebiet. Raketentrümmer beschädigten in der ukrainischen Hauptstadt Kiew zwei Häuser.