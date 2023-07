Schwimmen Schwimm-Weltrekorde über 50 m Kraul und 50 m Brust

Weltrekord für Sjöström Foto: APA/dpa/Reuters

Werbung

S arah Sjöström und Ruta Meilutyte haben bei den Schwimm-Weltmeisterschaften Weltrekorde über 50 m Kraul und 50 m Brust aufgestellt. In Fukuoka unterbot die Schwedin Sjöström am Samstag im Kraul-Halbfinale ihre eigene Bestmarke aus dem Jahr 2017 um vier Hundertstelsekunden auf 23,61 Sek. Die 29-jährige Sjöström war kurz zuvor zum fünften Mal in Folge Weltmeisterin über 50 m Delfin geworden (24,77).

Die Litauerin Meilutyte stellte auf der Bruststrecke ebenfalls im Halbfinale in 29,30 Sek. den Weltrekord der Italienerin Benedetta Pilato aus dem Jahr 2021 ein.