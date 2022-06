Auböck über 200 m Kraul als Dritter ins WM-Halbfinale

Werbung

Der 25-Jährige schwamm am Sonntagvormittag solide 1:45,84 Minuten und blieb damit nur 14 Hundertstelsekunden über seinem österreichischen Rekord. Im Semifinale am Sonntag (etwa 19.10 Uhr) geht es für den Niederösterreicher um den Einzug ins Finale am Montagabend.

Am Samstag hatte Auböck auf seiner Paradestrecke 400 m Kraul als Vorlauf-Schnellster eine Medaille knapp verpasst, seinen österreichischen Rekord aber um insgesamt 33 Hundertstelsekunden verbessert. Lena Kreundl schwamm am Sonntag über 100 m Brust eine Zeit von 1:11,24 Minuten und verpasste das Halbfinale als 37. deutlich. "Das war gar nichts", ärgerte sich die 24-Jährige.

Auf einen Start am Sonntag verzichtete unterdessen Bernhard Reitshammer (100 m Rücken), der sich für die weiteren Aufgaben in der ungarischen Hauptstadt schonen will. Auch Marlene Kahler ließ die 1500 m Kraul aus, der volle Fokus der Niederösterreicherin gilt den 200 m Kraul am Montag.