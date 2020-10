Auböck übernahm bei Halbzeit des Rennens die Führung und markierte über seine Paradestrecke die bisher beste Zeit seit Beginn der heurigen ISL-Rennen Mitte Oktober. Der litauische Europameister Danas Rapsys war vergangene Woche rund 1,9 Sekunden langsamer. Am Dienstag startet Auböck über 200 m Kraul. Seine Landsfrau Caroline Pilhatsch wurde am Montag über 50 m Rücken in 26,53 Sek. für das Team Iron Dritte. Am Dienstag geht es für die Steirerin über 100 m Rücken.