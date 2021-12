Kärntner Gigler über 100 m Kraul Kurzbahn-WM-Neunter

Der Kärntner Heiko Gigler hat am Montag bei den Kurzbahn-Weltmeisterschaften der Schwimmer in Abu Dhabi das Finale über 100 m Kraul als Semifinal-Neunter nur um 0,04 Sek. verpasst. In 46,74 Sek. verbesserte der 25-Jährige seinen zwei Wochen alten österreichischen Rekord um 0,26 Sek. und blieb damit als erster Österreicher auf dieser Strecke unter 47 Sekunden. Gigler ist am Dienstag erster Ersatz für den Endlauf.