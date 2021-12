OSV-Quartett zieht in Abu Dhabi in WM-Semifinali ein

Österreichs Schwimmteam bei den Kurzbahn-Weltmeisterschaften in Abu Dhabi hat es in den Samstag-Vorläufen auf vier Aufstiege gebracht. Jeweils über 100 m Lagen kamen Lena Kreundl in 59,45 Sek. als Neunte, Heiko Gigler in 52,81 Sek. als Zehnter und Bernhard Reitshammer in 52,91 als 14. sowie über 50 m Rücken Simon Bucher in 23,63 als 15 in das Semifinale. In der Finalsession (15.00 Uhr MEZ) ist Bucher zudem als Semifinalsechster vom Vortag im 100-m-Delfin-Finale dabei (16.02).