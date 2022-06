Schwimmen Rothbauer nach guter WM-Leistung disqualifiziert

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Rothbauer wurde nach guter Leistung disqualifiziert Foto: APA/AFP

S chwimmer Christopher Rothbauer ist bei den Weltmeisterschaften in Budapest nach einer guten Vorstellung in den Vorläufen über 200 m Brust disqualifiziert worden. Der 24-jährige Olympia-Teilnehmer schwamm am Mittwoch eine Zeit von 2:10,78 Minuten, die für Platz zwölf und den lockeren Einzug ins WM-Halbfinale gereicht hätte. Doch Rothbauer wurde wegen eines unerlaubten "Delfin-Kicks" beim Anschlag aus der Wertung genommen.