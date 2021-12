Wellbrock in Abu Dhabi mit Weltrekord über 1.500 m Kraul

Der Deutsche Florian Wellbrock ist am Dienstag zum Abschluss der Kurzbahn-Weltmeisterschaften in Abu Dhabi über 1.500 m Kraul in Weltrekordzeit gewonnen. Der 24-jährige 10-km-Olympiasieger war in 14:06,88 Min. um 1,18 Sek. schneller als der Italiener Gregorio Paltrinieri vor sechs Jahren bei den Europameisterschaften in Netanya in Israel. Letzter österreichischer Beitrag bei diesen Titelkämpfen ist Bernhard Reitshammer im Endlauf über 50 m Brust (16.24 Uhr (live ORF Sport +).