Schwimmer Bucher pulverisiert Rekord über 100 m Delfin

Bucher mit einer Fabelzeit Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

S imon Bucher hat seinen österreichischen Rekord über 100 m Delfin bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Budapest pulverisiert und ist damit als Viertschnellster ins WM-Halbfinale eingezogen. Der 22-jährige Tiroler schwamm am Donnerstag in den Vorläufen eine Fabelzeit von 51,18 Sekunden und verbesserte seine Bestmarke um 62 Hundertstelsekunden. Damit hat Bucher im Semifinale am Donnerstagabend realistische Chancen auf den Einzug ins Finale am Freitag.