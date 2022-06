Budapest Schwimmer Reitshammer als Siebenter mit Rekord ins WM-Finale

Reitshammer mit Ö-Rekord ins WM-Halbfinale Foto: APA/AFP

B ernhard Reitshammer hat bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Budapest mit dem Einzug ins Finale über 50 m Brust sein großes Ziel erreicht. Der 28-jährige Tiroler qualifizierte sich am Montag als Siebenter mit 27,11 Sekunden für die Medaillenentscheidung am Dienstagabend und unterbot seinen österreichischen Rekord um eine weitere Hundertstelsekunde. "Es war nicht perfekt, aber das Finale ist super. Schön, dass es funktioniert hat", freute sich Reitshammer.