NHL Seattle erzwingt gegen Dallas siebentes Spiel

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Eberle steuerte zwei Treffer zum Krakensieg bei Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

D ie Seattle Kraken haben in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL ein entscheidendes siebentes Play-off-Spiel erzwungen. Am Samstag (Ortszeit) gewann Seattle mit 6:3 gegen die Dallas Stars, verhinderte damit ein vorzeitiges Saisonende und glich in der "best of seven"-Serie auf 3:3 aus. Die entscheidende Partie wird am Montag (Ortszeit) in Dallas stattfinden.