NHL Seattle schaltet Titelverteidiger Colorado in NHL aus

Bjorkstrand glänzte als Doppeltorschütze Foto: APA/dpa

D ie Seattle Kraken haben in der National Hockey League (NHL) für eine große Überraschung gesorgt. Die Kraken schalteten bei ihrer Play-off-Premiere Titelverteidiger Colorado Avalanche dank einem 2:1-Sieg im letzten Spiel der "best-of-seven"-Serie am Sonntag aus. Ebenfalls sensationell war der Aufstieg der Florida Panthers, die im Entscheidungsspiel die Boston Bruins, die in der Hauptrunde mit einem Sieg- und Punkterekord geglänzt hatten, in der Verlängerung mit 4:3 bezwangen.