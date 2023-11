Sebastian Ofner im Sofia-Achtelfinale

Das Duell zwischen der Nummer 44 aus der Steiermark und der Nummer 166 begann zunächst ausgeglichen. Wobei Ofner bis zum 3:3 beim Service mehr Mühe hatte als sein Gegner. Doch im siebenten Game gelang Österreichs Nummer 1 bei der vierten Möglichkeit das für diesen Satz entscheidende Break zum 4:3. Bei 5:4 verwertete er sein Service-Game dann zu Null zum Satzgewinn.

Im zweiten Durchgang ließ Ofner gleich zum Auftakt zwei Chancen zum Break liegen und musste im zweiten Game seinen Aufschlag bei der einzige Chance Satschkos abgeben. Danach war der Ukrainer bei eigenem Aufschlag unantastbar, der Außenseiter schaffte mit 6:3 nach rund 80 Minuten den Ausgleich. Ofner gelang dann im letzten Satz zum 4:2 das Break, das er mit einem Zu-Null-Game bestätigte. Danach gab Satschko erneut seinen Aufschlag ohne Gegenpunkt ab.

Am Abend ist mit Jurij Rodionov auch noch der zweite im Einzel engagierte Österreicher in Sofia im Einsatz. Der aktuell drittbeste ÖTV-Spieler trifft erstmals auf Lucky Loser Nicolas Moreno de Alboran (USA). Für Rodionov geht es noch um wichtige Punkte, will er sich am letzten Drücker noch einen Platz im Hauptfeld der Australian Open im Jänner sichern.