Schüsse in tschechischer Klinik: Täter nimmt sich Leben .

Nach Schüssen in einem Krankenhaus im tschechischen Ostrava hat es sechs Tote gegeben. Das bestätigte Ministerpräsident Andrej Babis am Dienstag im öffentlich-rechtlichen Fernsehen CT. Er sprach von einer "großen Tragödie". Der Schütze nahm sich nach der Tat das Leben. "Der 42 Jahre alte Mann schoss sich vor dem Zugriff der Polizei in den Kopf, er ist tot", teilte die Polizei auf Twitter mit.