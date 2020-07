Auto fuhr in Perchtoldsdorf in Schanigarten .

Am Marktplatz in Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) in Niederösterreich ist am frühen Mittwochnachmittag ein Auto im Schanigarten eines Kaffeehauses gelandet. Eine betagte Lenkerin, Jahrgang 1938, war aus unbekannter Ursache mit ihrem Auto über den Randstein geraten. Der Unfall forderte laut Polizei sechs Verletzte. Vier Männer wurden ins Krankenhaus transportiert, teilte das Rote Kreuz mit.