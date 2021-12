"alinghi Red Bull Racing" nimmt Anlauf auf 37. America's Cup

Red Bull steigt in den America's Cup der Segler ein. Das österreichische Unternehmen von Dietrich Mateschitz wurde am Dienstag bei einer Pressekonferenz am Genfer See als Partner des Schweizer Syndikats Alinghi präsentiert, das Team tritt unter dem Namen "alinghi Red Bull Racing" an. Es wird um den Gewinn der weltweit ältesten Sport-Trophäe gehen, die 37. Auflage wird 2024 entschieden. Der Austragungsort ist von Titelverteidiger Neuseeland noch zu bestimmen.