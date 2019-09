Berichterstattung über Klimawandel verdreifacht .

Die Thematik "Klimawandel" hat in den vergangenen Jahren deutlich an Präsenz zugelegt: Wie eine Erhebung der APA-DeFacto ergab, stieg die mediale Aufmerksamkeit ab 2015, dem Jahr, in dem der Pariser Klimavertrag unterzeichnet wurde. 5.587 Beiträge in österreichischen Tageszeitungen haben 2019 den Begriff "Klimawandel" aufgegriffen oder erwähnt, das ist eine Verdreifachung gegenüber dem Jahr 2014.