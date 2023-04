Seit Sonntagfrüh in Flammen Hamburger Feuerwehr warnt vor Rauchwolke bei Großbrand

Großbrand in Hamburg: Gefährliche Rauchwolke zieht Richtung Stadt Foto: APA/dpa/lno

Z wei Lagerhallen stehen seit Sonntagfrüh in Hamburg in Flammen. Die Feuerwehr warnte vor Gefahr durch Rauchgase und chemische Bestandteile in der Atemluft bei dem Brand im Stadtteil Rothenburgsort. Die Rauchwolken zogen am Vormittag durch die aktuellen Nord-Ost-Winde stadteinwärts. "Die Hamburger Innenstadt ist komplett verdunkelt", sagte ein Sprecher der Hamburger Feuerwehr. Rothenburgsort liegt östlich der Innenstadt an der Elbe und grenzt unter anderem an die Hafencity.