Selenskyj fordert Abzug Russlands von AKW Saporischschja

Die Vereinten Nationen müssten für die Sicherheit dieses strategischen Objekts sorgen. Russland drohte indes damit, die Reaktoren von Europas größtem AKW herunterzufahren. Die Kriegsparteien machen sich gegenseitig für den anhaltenden Beschuss der Anlage verantwortlich. Seit März halten russische Truppen das Kraftwerk besetzt, es wird aber weiterhin von ukrainischen Technikern betrieben. Die Regierung in Moskau weist bisher auch international gestellte Forderungen nach einer entmilitarisierten Zone um das AKW zurück. Dies sei "inakzeptabel", erklärte das Außenministerium in Moskau.

Das Verteidigungsministerium sprach davon, das AKW herunterzufahren, sollte es weiterhin beschossen werden. Ukrainische Vertreter warfen Russland vor, das AKW an das russische Netz anschließen zu wollen. Sie warnten außerdem, ein Herunterfahren der Meiler würde die Gefahr einer nuklearen Katastrophe erhöhen. Das Herunterfahren eines AKW ist ein komplizierter Prozess, weil dabei die nukleare Kettenreaktion unterbrochen werden muss, ohne dass dabei eine Kernschmelze entsteht.

Kurz vor dem Treffen Selenskyj, Erdogan und Guterres in der westukrainischen Stadt Lwiw (Lemberg) wurden erneute Angriffe auf Charkiw im Nordosten gemeldet. Nach Angaben örtlicher Rettungskräfte wurden dabei drei Zivilisten getötet, 17 Menschen wurden verletzt. Am Mittwoch waren bei Angriffen auf die zweitgrößte ukrainische Stadt demnach zwölf Menschen getötet worden. In beiden Fällen wurden offenbar Wohngebiete getroffen. Russland hat wiederholt den Vorwurf zurückgewiesen, die Streitkräfte griffen bewusst zivile Ziele an.

Größere Verschiebungen im Frontverlauf im Osten und Süden der Ukraine gab es in den vergangenen Tagen nicht. Nach Einschätzung des ukrainischen Präsidentenberaters Olexij Arestowytsch herrscht derzeit eine strategische Pattsituation.