Sellrain U-Haft für in Tirol festgenommenen Terrorverdächtigen

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

18-Jähriger zeigte sich teilgeständig Foto: APA/LIEBL DANIEL / ZEITUNGSFOTO.AT

F ür den am Samstag in Sellrain in Tirol festgenommenen Terrorverdächtigen ist Untersuchungshaft beantragt worden, wie das Innenministerium am Sonntag der APA mitteilte. Der 18-Jährige zeigte sich demnach teilgeständig und wurde in die Innsbrucker Justizanstalt überstellt. Seine Mutter, die bei der Festnahme versucht haben soll, Beamte des Einsatzkommando Cobra zu überfahren, wurde auf freiem Fuß wegen schwerer Körperverletzung und Widerstand gegen die Staatsgewalt angezeigt.