Es gab weder einen Sechser noch einen Fünfer mit Zusatzzahl - und beim Fünfer mit Zusatzzahl war es bereits die zweite Ziehung in Folge ohne Treffer.

Diese Konstellation gab es in der gut 33-jährigen Lotto-Geschichte noch nie. Damit geht es beim Sechser am Mittwoch um einen Jackpot mit rund 1,2 Millionen Euro. Beim Fünfer mit Zusatzzahl wartet ein Doppeljackpot, der mit etwa 270.000 Euro gefüllt sein wird, berichteten die Lotterien am Montag. Beim Joker gab es erneut einen Sologewinn, mehr als 150.000 Euro gehen nach Kärnten.