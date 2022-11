WM Senegal im Achtelfinale - 2:1 gegen Ecuador

Sarr stellte per Elfmeter auf 1:0 für den Senegal Foto: APA/AFP

D er Senegal steht im Achtelfinale der Fußball-WM in Katar. Der Afrika-Champion gewann am Dienstag im letzten Gruppe-A-Spiel in Al Rayyan gegen Ecuador mit 2:1 (1:0) und landete damit einen Punkt hinter den Niederlanden und zwei Zähler vor den Südamerikanern auf Platz zwei. Ismaila Sarr (44./Elfmeter) und Kalidou Koulibaly (70.) sorgten für den zweiten Einzug der "Teranga-Löwen" in die K.o.-Phase bei ihrer dritten WM-Teilnahme.