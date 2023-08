Notfälle Seniorin nach CO-Gasaustritt in Innsbrucker Wohnung tot

Die Senorin verstarb offenbar nach einem Gasaustritt. Foto: APA/THEMENBILD

E ine Seniorin ist am Montag tot in ihrer Innsbrucker Wohnung gefunden worden. Feuerwehrleute stellten in der Wohnung einen Kohlenmonoxidaustritt fest, woran die Frau offenbar auch gestorben sein dürfte. Wie lange die Frau schon in der Wohnung lag, war vorerst unklar und Gegenstand von Ermittlungen, informierte die Polizei. Der Einsatzort wurde weitläufig abgesperrt. Auch ein Haustier wurde leblos aufgefunden, hieß es.

Die genaue Identität des Opfers stand vorerst nicht fest. Im Zuge des Einsatzes wurden überdies zwei Polizeibeamte sowie ein Rettungssanitäter mit Verdacht auf Kohlenmonoxidvergiftung in die Klinik eingeliefert. Ein Nachbar hatte zuvor die Einsatzkräfte alarmiert, weil sich vor der Wohnungstür der Frau offensichtlich die Post angehäuft hatte.