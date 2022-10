Sensation Ältestes genutztes Handy Österreichs seit 1995 in Betrieb

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Ericsson GH 198 noch im Einsatz Foto: APA/TT News Agency

D as Forum Mobilkommunikation (FMK) hat am Dienstag einer Aussendung daran erinnert, dass vor 30 Jahren die Aufschaltung der ersten GSM-Mobilfunkstationen erfolgte. Die Umstellung von Analog auf Digital wurde laut FMK deswegen notwendig, da die analoge Übertragung von Telefonaten und Daten - was damals das Senden von Telefaxen bedeutete - die Kapazitätsgrenze erreichte. Aus Anlass des Jubiläums suchte das FMK Österreichs dienstältestes Handy und fand dabei ein Ericsson GH 198.