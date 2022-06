Tennis-Rückkehr Serena Williams gibt ihr Comeback in Wimbledon

Serena Williams in ihrem bisher letzten Match in Wimbledon/Archivbild Foto: APA/dpa

E in Jahr nach ihrem letzten Spiel kehrt Superstar Serena Williams in Wimbledon auf die Tennis-Tour zurück. Die 23-fache Grand-Slam-Turnier-Siegerin erhält für den Rassen-Klassiker eine Wildcard, wie die Veranstalter am Dienstag bekanntgaben. Die 40-jährige US-Amerikanerin hatte ihr bisher letztes Match vor einem Jahr im All England Club bestritten, als sie in der ersten Runde gegen Alexandra Sasnowitsch aus Belarus verletzt aufgab.