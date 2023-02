Fußball Serie-A-Leader Napoli weiter im Siegrausch - 2:0 bei Empoli

Osimhen zeigte seine Torjägerqualitäten Foto: APA/AFP

S SC Napoli ist in der italienischen Fußball-Meisterschaft nicht zu stoppen. Der überlegene Tabellenführer setzte sich am Samstagabend im Spiel der 24. Serie-A-Runde bei Empoli mit 2:0 durch und holte damit zum achten Mal in Folge drei Punkte. Dadurch baute der Champions-League-Achtelfinalist die Führung in der Tabelle auf Inter Mailand auf 18 Punkte aus. Der Verfolger ist erst am Sonntag bei Bologna, dem Club von Marko Arnautovic und Stefan Posch, zu Gast.