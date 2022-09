Serie A Milan gewinnt Derby gegen Inter - Doppelpack von Rafael Leao

Der Portugiese Rafael Leao durfte zwei Treffer bejubeln Foto: APA/AFP

B evor am Dienstag in Wals-Siezenheim Österreichs Meister Salzburg zum Champions-League-Eröffnungstanz bittet, hat die AC Milan nach einem packenden Mailänder Fußball-Derby einen 3:2-Heimsieg gegen Inter gefeiert. Marcelo Brozovic erzielte am Samstag in der 21. Minute das 1:0 für die Gäste, doch Rafael Leao (29., 60.) und Olivier Giroud (54.) drehten die Partie zugunsten des Meisters. Edin Dzeko (67.) besorgte kurz nach seiner Einwechslung noch den zweiten Inter-Treffer.