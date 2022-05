Serie A Milan und Inter siegten: Titelentscheidung in letzter Runde

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Leao lauscht dem Jubel der Milan-Fans, der Titel ist nah Foto: APA (AFP)

D er AC Milan hat den vielleicht vorentscheidenden Schritt Richtung italienischer Fußball-Meisterschaft im Duell gegen Titelverteidiger Inter Mailand gemacht. Die Rossoneri gewannen am vorletzten Spieltag der Serie A gegen Atalanta Bergamo am Sonntag mit 2:0 (0:0) und gehen mit einem Zweipunktevorsprung auf den Lokalrivalen in die finale Runde am kommenden Sonntag. Inter setzte sich bei Cagliari 3:1 (1:0) durch.