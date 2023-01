Serie A Posch Matchwinner für Bologna bei 2:1-Sieg bei Udinese

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Posch glänzte diesmal nicht im ÖFB-Trikot, sondern jenem von Bologna Foto: APA/AFP

S tefan Posch hat Bologna am Sonntag in der italienischen Fußball-Serie-A zu einem späten 2:1-Heimsieg geköpfelt. Der 20-fache ÖFB-Teamspieler sorgte im Auswärtsduell mit Udinese in der 80. Minute nach einem verlängerten Eckball für die Entscheidung. Für den 25-jährigen Steirer war es der zweite Saisontreffer für seinen neuen Arbeitgeber, der weiterhin auf den verletzten Marko Arnautovic verzichten musste. Bologna ist mit 22 Punkten nach 18 Runden Tabellenelfter.