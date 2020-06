Restart in Italien: Torino gegen Parma endete 1:1 .

Nach langer Pause wegen der Corona-Pandemie hat nun auch in Italien die höchste Fußball-Liga wieder den Spielbetrieb aufgenommen. Dabei trennte sich Torino vor leeren Rängen 1:1 (1:1) von Parma. Es war an diesem Wochenende das erste von vier Nachtragsspielen, die vor vier Monaten im besonders stark betroffenen Norden des Landes abgesagt worden waren. Die 27. Runde beginnt dann am Montag.