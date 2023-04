Serien-Ausgleich in NHL bei Edmonton, Minnesota, Boston

Werbung

Florida feierte einen 6:3-Sieg gegen Grunddurchgangssieger Boston Bruins. Bereits mit 2:0 in der Serie in Front liegen die Carolina Hurricanes. Gegen die New York Islanders gewann das zweitbeste Hauptrundenteam nach Overtime mit 4:3.

NHL-Ergebnisse von Mittwoch - Play-off, 1. Runde (best of seven):

Eastern Conference: Boston Bruins - Florida Panthers 3:6 - Stand in der Serie: 1:1

Carolina Hurricanes - New York Islanders 4:3 n.V. - Stand: 2:0

Western Conference: Edmonton Oilers - Los Angeles Kings 4:2 - Stand: 1:1

Dallas Stars - Minnesota Wild (ohne Rossi) 7:3 - Stand: 1:1