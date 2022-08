Sesko dürfte Salzburg 2023 Richtung Leipzig verlassen

Werbung

Sesko steht bei den Salzburgern noch bis Sommer 2026 unter Vertrag. Ein Clubsprecher wollte zu der Personalie am Montagabend gegenüber der APA keinen Kommentar abgeben. Er verwies aber darauf, dass die Aussagen der vergangenen Tage Gültigkeit hätten. Sportdirektor Christoph Freund hatte zuletzt mehrfach betont, dass Sesko die laufende Saison definitiv in Salzburg bestreiten werde. Der 1,95-m-Mann ist bei den Bullen nach dem Abgang von Karim Adeyemi zu Borussia Dortmund im Angriff gesetzt.

Schneller als Sesko wird aller Voraussicht nach Timo Werner wieder für Leipzig spielen. Der deutsche Nationalstürmer landete am Montagabend in Leipzig und soll laut "Bild"- und Sky-Informationen am Dienstag nach dem Medizincheck einen per sofort gültigem Fünfjahresvertrag unterschreiben. Als Ablöse soll Chelsea für den 26-Jährigen 20 Millionen Euro plus Bonuszahlungen erhalten - ein Schnäppchen, zumal Werner die Leipziger vor zwei Jahren für rund 55 Mio. Euro in Richtung London verlassen hatte.